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Замглавкома флота рассказал об освобождении Бердянска морпехами

Замглавкома ВМФ Астапов: действия десанта морской пехоты позволили освободить Бердянск
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Во время освобождения Бердянская морским пехотинцам удалось обмануть Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил заместитель главкома Военно-морского флота (ВМФ) России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

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«ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Чёрного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле», — рассказал Астапов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, морпехи сыграли значимую роль и при освобождении других населенных пунктов Донбасса, в частности, Бердянска, Мариуполя и Павловки.

Ранее, 15 ноября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили до 1,4 тыс. украинских военных в ходе боев за Павловку, которую удалось полностью освободить 14 ноября.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на южнодонецком направлении специальной военной операции. Отмечалось, что укрепленный район обороны ВСУ у Павловки был прорван.

Также военный историк Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что в боях за Павловку отметились подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты. Морская пехота России, особенно Тихоокеанского флота в лице 155-й и 40-й бригад, демонстрирует в спецоперации фантастическое мужество и героизм, подчеркнул он.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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