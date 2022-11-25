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Отечественное вино заняло 55% российского рынка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Более половины российского рынка вина сегодня занимает отечественная продукция, а емкость всей отрасли составляет около 900 млн литров в год. Об этом было заявлено на Первом Российском винодельческом форуме, который 24 ноября стартовал в Москве.

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Российские производители уверены: в категории выдержанных отечественное вино уже достигло мирового уровня.

«Безусловно, выход отрасли на новую орбиту связан с принятием базового закона «О виноградарстве и виноделии» (документ приняли в 2019 году). Несмотря на антироссийские санкции, отрасль показывает устойчивый рост. Производство винограда в 2021 году увеличилось более чем на 10% к прошлому году (+752 тыс. т). В этом году мы улучшили прогноз — до 760 тыс. т», — сказала на пленарной сессии вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве винодельческую отрасль.

Гендиректор компании «Мое вино» Арсен Карапетян назвал импортозамещение одним из приоритетов отечественного производства. Ожидается, что площадь виноградников в России вырастет до 150 тыс. га, тогда страна сможет производить 1,4 млрд. бутылок.

Энолог винодельни «Криница» Александр Мурузи в беседе с «Известиями» рассказал, что в России, например, есть свобода создания своего терруара (совокупности почвенно-климатических и других характеристик местности, которые и определяют качество вина).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мало половины: отечественное вино заняло 55% российского рынка

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