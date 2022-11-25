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«Известия» встретились с ранеными в спецоперации бойцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Раненых в ходе в ходе специальной военной операции на передовой стараются не задерживать — самолетами их как можно скорее отправляют в военные госпитали России. Там солдаты и офицеры, как объясняют в Минобороны, получают самую передовую медпомощь. Чтобы в этим убедиться, корреспондент «Известий» побывал в одном из ведущих лечебных заведений военного ведомства — Филиале №3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского».

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Сейчас здесь как раз лечатся и проходят реабилитацию бойцы, получившие ранения на Украине. Военный госпиталь расположен в сосновом лесу на окраине подмосковного города Одинцово. Филиал №3 — это многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение.

Сейчас в госпитале лечатся и проходят реабилитацию солдаты и офицеры, получившие ранения в зоне СВО.

«Мы уделяем большое внимание не только организации выскотехнологичной и специализированной медпомощи, но и совершенствованию системы боевой готовности. Более 20 наших сотрудников имеют боевой опыт и принимали участие в лечении раненных в горячих точках», — рассказал «Известиям» начальник филиала полковник медицинской службы Артем Мельчаков.

В обход по палатам мы отправляемся с заместителем начальника госпиталя подполковником медслужбы Иваном Гончаром.

«В ходе спецоперации медики делают все, чтобы раненные как можно быстрее попали к высококлассным врачам специалистам. Путь от места боевого столкновения до госпиталя максимально сокращен», — говорит он.

В палате хирургического отделения нас встречают трое бойцов, участвовавших в самых тяжелых боях последних месяцев на территории Донбасса и на Херсонском направлении. Раненые хвалят еду и персонал госпиталя.

«Колено осколком разрезало. Но ребята спасли — вовремя жгут наложили и доставили к медикам. Иначе бы кровью истек», — вспоминает ефрейтор Андрей Хлимоненко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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