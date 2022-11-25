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Автомобиль сбил пешехода на востоке Москвы

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Фото: t.me/DtOperativno
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На Красноярской улице на востоке Москвы автомобиль сбил пешехода. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Красноярской улице в районе дома № 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В МВД России по городу Москве «Известиям» сообщили, что пешеход жив, его госпитализировали. В данный момент правоохранители работают с водителем.

Как отметили в дептрансе, движение не затруднено, проезжая часть освобождена.

Ранее, 23 ноября, в Брянском районе водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину-пешехода, который шел по краю проезжей части. Пострадавший скончался на месте.

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