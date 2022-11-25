В США объяснили значимость победы демократов на выборах в Джорджии
Победа кандидата от демократов на втором туре сенаторских выборов в Джорджии позволит партии создать в сенате США политическую «подушку безопасности». Об этом рассказали опрошенные «Известиями» американские эксперты.
«Победа демократов в Джорджии даст демократам абсолютное большинство и возможность не полагаться на вице-президента [Камалы] Харрис, чтобы «сломать» любую вероятную ничью при голосовании в сенате», — рассказал профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.
Кроме того, при таком раскладе демократы смогут позволить себе быть не слишком зависимыми от тех политиков, решения которых иногда идут вразрез с основным вектором партии, добавил эксперт. В качестве примера американский профессор привел сенатора от республиканской Западной Вирджинии Джо Мэнчина и сенатора от Аризоны Кирстен Синема, назвав их ненадежными для либералов в верхней палате конгресса.
К тому же, перевес в одно кресло позволит «синим» создать своеобразную политическую подушку безопасности, объяснил директор отдела внешнеполитических исследований Института Брукингса в Вашингтоне Майкл О'Хэнлон.
«Если демократы получают кресло от Джорджии, у них появляется преимущество по двум причинам. Первое, это создает «подушку безопасности» в штатах с губернаторами-республиканцами. Второе, это снижает необходимость угождать каждому в Демократической партии при законотворчестве», — подчеркнул собеседник «Известий».
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