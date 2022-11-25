В США предсказали победу демократа на втором туре выборов в Джорджии

Кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок может одержать верх во втором туре сенаторских выборов в Джорджии 6 декабря. Таким мнением поделился с «Известиями» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

«В настоящее время у сенатора Уорнока небольшое преимущество. При этом результаты второго тура будут зависеть от явки избирателей. У Уорнока преимущество из-за опыта работы в сенате, а у [кандидата от республиканцев Гершеля] Уокера нет политического опыта», — отметил он.

Согласно последним опросам, представитель либералов обгоняет своего оппонента-консерватора на четыре пункта: 51% у Рафаэля Уорнока против 47% Гершеля Уокера. Кандидат от Демократической партии в основном пользуется популярностью среди молодежи и людей среднего возраста (18–49 лет), его поддерживает 61% опрошенных из этой возрастной категории. При этом более взрослое поколение склоняется к его противнику-республиканцу: 53% против 44% среди жителей старше 50 лет.

Второй тур пройдет в Джорджии 6 декабря. Он был назначен из-за того, что никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов — столько по законодательству штата необходимо для победы на выборах. Первый раунд Уорнока против Уокера закончился с результатом 49,43 против 48,5% в пользу кандидата от демократов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крутые в Джорджии: что изменит второй тур сенаторской гонки в штате