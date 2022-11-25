Росфинмониторинг предупредил о рисках покупки акций Meta

В Росфинмониторинге «Известиям» пояснили, в каких случаях россиян могут привлечь к ответственности за владение бумагами Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Признание Meta Platforms экстремистской организацией и запрет ее деятельности в России означает, что отечественные финорганизации обязаны заморозить деньги и иное имущество этой компании, подчеркнули в службе. Также нельзя использовать отечественную финансовую систему для финансирования Meta. Вопросы, связанные с доступом пользователей из РФ к продуктам этой компании, принятое решение не затрагивает, уточнили там.

«Включение в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, накладывает установленные законом ограничения. Непосредственно на компанию (заморозка ее активов) и на лицо, осуществляющее или планирующее совершить какое-либо совместное дело. Участие в совместной финансовой деятельности, финансировании проектов такой организации, равно как и управление ее деятельностью, повлечет за собой соответствующие меры уголовного или административного характера», — констатировали в Росфинмониторинге.

В частности, переводы денег в адрес организации, включенной в перечень экстремистских, могут быть квалифицированы как финансирование экстремистской деятельности. Это влечет уголовную ответственность по ст. 282.3 УК «Финансирование экстремистской деятельности», пояснили в службе.

Юристы пояснили, что ответственность наступит в случае покупки акций Meta при их дополнительной эмиссии, так как деньги поступают напрямую в компанию. Уголовное преследование держателей «старых» бумаг маловероятно, полагают эксперты.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. После этого Мосбиржа и СПБ Биржа с разницей в один месяц полностью остановили торги ее акциями. А 11 ноября ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вложение и наказание: Росфинмониторинг предупредил о рисках покупки акций Meta