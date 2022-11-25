В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Горловки со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в совокупности 10 снарядов. Об этом 24 ноября сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм», — отметило представительство в своем Telegram-канале.

Спустя шесть минут боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку на Горловку, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм из населенного пункта Дзержинск.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм. Информации о пострадавших и погибших в результате атаки со стороны ВСУ не поступало.

Накануне вечером украинские военные выпустили 10 снарядов калибра 155 мм по Донецку.

«Известия» опубликовали кадры последствий атак Донецка со стороны украинских боевиков. На кадрах видны многочисленные разрушения жилого сектора.

Кроме того, 23 ноября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что военные ВСУ в течение часа обстреляли четыре населенных пункта республики. Целью украинских артиллеристов стал не только Донецк, но и также Пантелеймоновка, Яковлевка и Макеевка.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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