МО РФ запустило проект в честь юбилея авиаэскадрильи «Нормандия–Неман»

Минобороны России запускает мультимедийный раздел «Нормандия–Неман: в небесах мы сражались одних», посвященный 80-летию со дня образования легендарной авиаэскадрильи. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в проекте опубликованы архивные материалы 1942–1945 годов, в которых рассказывается об истории формирования «Нормандии». Среди документов: соглашение о создании французской эскадрильи в рядах ВВС Красной армии, переписка представителей РККА и военной миссии Сражающейся Франции, материалы о летной подготовке в Советском Союзе и боевой работе летчиков-истребителей, а также выписки из личных дел французских пилотов — Героев Советского Союза.

Авиационный полк «Нормандия–Неман» был сформирован на основе французской истребительной эскадрильи, которая была сформирована военной миссией патриотического движения «Сражающаяся Франция» совместно с командованием ВВС Красной армии 25 ноября 1942 года.

По данным Минобороны, с 25 марта 1943 года по 9 мая 1945 года полк «Нормандия–Неман» совершил более 5,2 тыс. боевых вылетов, провел 869 воздушных боев, сбил 273 и повредил 50 фашистских самолетов.

Президиум Верховного Совета СССР отметил полк награждением советскими орденами Красного Знамени и Александра Невского. 96 летчиков авиаэскадрильи были награждены 112 орденами Советского Союза. Также четверо пилотов удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них — старший лейтенант Марсель Лефевр, старший лейтенант Марсель Альбер, старший лейтенант Роланд де ля Пуап и младший лейтенант Жак Андрэ. Помимо этого, французское правительство наградило полк орденом Почетного легиона, орденом Освобождения, военным крестом 1939–1945 годов, а также военной медалью.

Кроме того, авиационная часть «Нормандия–Неман» послужила ядром для создания будущих ВВС освобожденной от оккупации Франции.

Как сообщили в Минобороны, в 1956 году в Москве на здании бывшей военной миссии «Сражающаяся Франция» была открыта мемориальная доска с именами 42 французских летчиков, погибших в боях состава авиаэскадрильи. Позднее в 1964 году на Введенском кладбище над могилой французского пилота был установлен памятник Неизвестному Летчику полка «Нормандия–Неман».

Также в 2007 году в столичном районе Лефортово был возведен памятник «Летчикам 18-го авиаполка «Нормандия–Неман».

В сентябре Минобороны запустило тематический мультимедийный раздел «На высоте, где не выдерживала сталь...», который посвящен комплексу Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР). Проект знакомит как с историей комплекса, так и с подвигами советских солдат, которые выбили немецко-фашистских захватчиков с этой высоты в 1943 году, начав таким образом освобождение всего Донбасса.