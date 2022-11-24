СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине

С самого начала спецоперации России на Украине Китай играл публично незаметную, но значимую роль в принятии решений в Вашингтоне. Вмешательство Пекина привело к тому, что США сорвали сделку с поляками о поставке МиГ-29 советского производства Киеву. Об этом сообщается на сайте британского журнала The Spectator со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.

Отмечается, что Китай обеспокоила угроза дальнейшей эскалации конфликта, когда польское правительство предложило поставить Украине весь парк советских истребителей МиГ-29.

«Предоставление какой-либо страны НАТО Киеву истребителей представляло собой важный символический, хотя и не обязательно значимый с оперативной точки зрения шаг к прямому участию НАТО в конфликте», — говорится в материале.

При этом Вашингтон первоначально был не против передачи. После переговоров с Пекином по неофициальным каналам пересмотрел свою позицию.

Пекин, получив от НАТО заверения в том, что альянс не будет направлять на Украину истребители и ракеты, взял на себя обязательство убедить Москву не использовать ядерное оружие в ходе конфликта, уточняется в статье.

Ранее, 5 марта, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16. По словам официальных лиц США, сделка потребует одобрения Белого дома и действий конгресса.

В свою очередь, Пентагон также не поддержал передачу Украине Польшей нескольких десятков самолетов МиГ-29. 10 марта официальный представитель военного ведомства Джон Кирби отметил, что в качестве альтернативы вместо польских МиГ-29 польская сторона может поставить украинской стороне системы ПВО.

Еще спустя несколько дней, 15 марта, в НАТО раскритиковали идею поставки польских самолетов Украине, заявив, что она не имеет смысла.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с передачей истребителей Польши украинской стороне «дипломатической загадкой». Он объяснил, что не понимает пояснений о невозможности передать самолеты, и подтвердил, что страна продолжит оказывать давление на западных сторонников, запрашивая помощь у США и других партнеров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

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