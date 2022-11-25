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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые ежедневно рискуют жизнью, успешно выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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В оборонном ведомстве рассказали, что старшина медицинской службы Оксана Воронкова быстро и своевременно оказывала неотложную медицинскую помощь военнослужащим воздушно-десантной дивизии на высоком профессиональном уровне с первых дней спецоперации. Так, в Минобороны рассказали, что в один из дней медицинский отряд, в составе которого действовала Воронкова, двигался в составе колонны подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в заданный район.

Группу старшины направили в район ведения боев между тактическим воздушным десантом и украинскими националистами. Ночью, несмотря на непрекращающиеся обстрелы и деятельность вражеских диверсионных групп, военные медики прибыли в заданный район и приступили к оказанию помощи раненым десантникам.

В это время националисты, стремясь выбить российские войска с занятых позиций, нанесли сосредоточенный огневой удар. Часть снарядов легла в непосредственной близости от временного медицинского пункта, в результате чего здание частично обрушилось.

Тогда, рискуя жизнью, в условиях ведения противником артиллерийских и минометных обстрелов Воронкова лично на руках переносила раненых в безопасное место. За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, старшина медицинской службы Оксана Воронкова награждена медалью «За отвагу».

Лейтенант Алексей Тимошенко, продолжили в ведомстве, получил указание провести разведку направления возможного наступления противника. Скрытно выдвинувшись с подчиненными, он занял удобную наблюдательную позицию на возможном направлении движения техники украинских националистов и обнаружил движение штурмового отряда противника на легкобронированной технике.

Передав координаты колонны минометной батарее, Тимошенко принял решение, используя элемент неожиданности атаковать колонну. Завязался бой. Лейтенант остановил движение штурмовой группы, что позволило минометной батарее вести прицельный огонь по колонне. Украинские войска понесли значительные потери в технике и личном составе и были вынуждены отступить, бросив технику.

Кроме того, в Минобороны рассказали о старшем лейтенанте Михаиле Поповиче, который выполнял задачи в составе подразделения по обороне позиций наших войск.

Сообщается, что украинские военные вели массированный артиллерийский обстрел на всю глубину обороны. Так, по командному пункту был нанесен массированный артиллерийский удар реактивной системой залпового огня.

Старший лейтенант Попович в результате обстрела был ранен. Несмотря на полученное осколочное ранение, он оказал медицинскую помощь пострадавшим товарищам и вытащил из-под обломков горящего здания пятерых раненых сослуживцев.

Ранее, 24 ноября, военный корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал на артиллерийской оборонительной линии российских войск на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он отметил, что военные выполняют свои задачи, невзирая на погоду, грязь и размытые дороги.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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