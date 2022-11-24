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Роналду признали лучшим игроком матча ЧМ‑2022 Португалия — Гана

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Фото: Global Look Press/Xin Yuewei
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком матча со сборной Ганы на чемпионате мира 2022 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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«В четверг Криштиану Роналду добавил в свою копилку еще один рекорд, став первым игроком, забившим в пяти разных розыгрышах Чемпионата мира FIFA», — говорится в публикации на сайте федерации.

Отмечается, что это историческое достижение — ранее футболист отличился на чемпионатах 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Он входил в число игроков, забивавших на четырех чемпионатах мира. В этом списке также были бразилец Пеле, немцы Мирослав Клозе и Уве Зеелер и аргентинец Лионель Месси. В активе Роналду восемь мячей на чемпионатах мира, а рекордсменом является Клозе — 16 голов.

Матч группы Н прошел на «Стадионе 974» в Дохе. Роналду открыл счет, реализовав пенальти на 65-й минуте. Игра завершилась в пользу португальцев: помимо капитана, в составе победителей голы забили Жоау Феликс и Рафаэл Леау, у Ганы отличились Андре Айю и Осман Букари.

По итогам встречи с командой Ганы Португалия набрала три очка и вышла на первое место турнирной таблице группы, между тем у их соперников пока ноль очков.

В следующим туре Португалия сыграет в матче с Уругваем 28 ноября.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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