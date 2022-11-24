Страны ЕС исключат газ из РФ из контрактов на совместные закупки

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) условились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном по итогам состоявшейся в четверг, 24 ноября, встречи в Брюсселе.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках. Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в документе.

Отмечается, что государства ЕС должны будут приобрести через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в 2023 году.

Ранее в этот день министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран ЕС критически отнеслись к предложению об установлении потолка цен на газ, представленному ЕК. Такое заявление он сделал на заседании совета министров энергетики ЕС.

Как рассказал «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в этот же день, введение потолка цен на газ может принести серьезные проблемы Европе. Он объяснил, что данная мера направлена на ограничение краткосрочных скачков цен, когда они не связаны с глобальными ценовыми трендами.

Накануне Financial Times написала, что потолок цен на российский газ, предложенный ЕК, не устраивает страны Европы и, скорее всего, не будет принят. Отмечается, что предлагаемый ЕК потолок цены на российский газ не вызвал поддержки среди европейских дипломатов.

До этого, 22 ноября, ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч. Как сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, данное решение «не является панацеей», однако создает мощный инструмент регулирования.

Еще в сентябре президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае установления ограничения стоимости российских энергоресурсов Западу грозит полная остановка поставок из России.