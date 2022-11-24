МО РФ сообщило о планирующихся ударах по позициям САР

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) планируют нанести удары по позициям сирийских правительственных сил с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 24 ноября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра», действующей в идлибской зоне деэскалации, планируют нанесение ударов по позициям сирийских правительственных сил с использованием беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Отмечается, что террористы могут применить беспилотники в ближайшие два дня с целью сковать действия правительственных войск Сирийской Арабской Республики (САР), а также для поддержания напряженности на линии боевого соприкосновения.

Накануне страны — гаранты «астанинского процесса» (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Ранее, 26 октября, Егоров сообщил, что боевики «Джебхат ан-Нусры» подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в районе сирийского города Идлиб. По его словам, террористы намеревались организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения.

18 октября стало известно, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей Вооруженных сил Сирии.

До этого, 16 октября, военные России и Сирии ликвидировали 20 боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ), причастных к подрыву автобуса в Дамаске.