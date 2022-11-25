Член Зала хоккейной славы Берье Сальминг скончался в возрасте 71 года

Первый швед, включенный в Зал хоккейной славы в Торонто, — Берье Сальминг — умер в возрасте 71 года. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто».

Отмечается, что Сальминг боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Диагноз ему поставили в конце апреля этого года. При этом публично он объявил об этом лишь после 10 августа.

«Превосходный универсальный защитник и первая шведская звезда, когда-либо игравшая в лиге, Берье Сальминг был столь же физически и морально крепок, как и мастерски одарен. Он проложил путь, по которому пошли многие из величайших игроков в истории НХЛ, и в то же время разрушил все стереотипы о европейских игроках, которые были распространены в лиге, которая состояла почти полностью из североамериканцев до его прихода в 1973 году», — приводятся слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна на сайте клуба.

Берье Сальминг родился в Швеции 17 апреля в 1951 году. Карьеру хоккеиста начал в молодежной команде «Kiruna AIF».

В 1970 году стал играть за клуб шведской элитной серии «Брюнес». Кроме того, участвовал в чемпионатах мира по хоккею в составе шведской сборной в 1972 и 1973 годах.

В команде НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» стал выступать с 1973 года, где провел 16 сезонов. В 1996 году был включен в зал славы НХЛ.