Владимир Путин заявил о необходимости улучшать характеристики военной техники

Президент России Владимир Путин 24 ноября на совещании с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию.

Он подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.

«Именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — отметил российский лидер.

При этом Путин отметил, что в связи со специальной военной операцией РФ по защите Донбасса не нужно вводить экстраординарных мер, но необходимо наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Кроме того, он подчеркнул важность тесной совместной работы ВС РФ и оборонного комплекса с учетом гособоронзаказа.

2 ноября президент РФ поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

До этого, 20 сентября, Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Также президент обратил внимание, что Россия может и должна быстро изучать захваченную на Украине технику для того, чтобы быстро и эффективно совершенствовать свою. Это нужно для наращивания возможностей России, подчеркнул российский лидер.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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