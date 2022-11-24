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Убивший троих человек житель Крымска проиграл семье суд за дом

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Фото: Соцсети
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Житель Крымска, убивший трех человек, перед тем как открыть стрельбу, проиграл 24 ноября в суде процесс о разделе имущества бывшей супруге и сыну.

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В мае, по данным «Известий», мужчина подал иск в суд. Ответчиком выступала его супруга, тяжба в итоге разрешилась в ее пользу, а затем началась стрельба.

По данным МВД, мужчина 1956 года рождения сначала открыл стрельбу в медцентре на улице Комарова, в результате которого два ее сотрудника получили смертельные ранения. После этого он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Один человек скончался на месте, а еще один получил тяжелое ранение, а затем стрелявший свел счеты с жизнью.

Одна из женщин рассказала, что в момент происшествия были слышны женские крики с просьбами о помощи. Также злоумышленник прострелил несколько машин.

В распоряжении «Известий» также оказался список погибших.

Возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины.

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