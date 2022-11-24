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Фитнес-тренер рассказала о вреде раздельного питания

Фитнес-тренер Шульга предупредила о негативных последствиях раздельного питания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Раздельное питание, которого придерживаются многие люди с целью снизить вес, может привести к недостатку важных витаминов в организме. Об этом рассказала 24 ноября эксперт по питанию, фитнес-тренер, руководитель подразделения наставников фитнес-школы Evotren, эксперт-преподаватель сети X-Fit Ксения Шульга.

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Она рассказала, что практика соблюдения определенной комбинации продуктов зародилась еще в начале прошлого века. Эксперт пояснила, что в те времена эта методика, в силу времени, опиралась не на исследования и научный подход, а на интуицию и личный опыт.

Ученые наших дней, после проведения ряда исследований, пришли к выводу, что разницы в потере веса при обычной диете и при раздельном питании нет, но есть в другом. При раздельном питании человеку приходится отказываться от ряда полезных для организма продуктов просто из-за того, что у него не получается подобрать для них «пару». А это становится следствием возникновения дефицита важных витаминов.

«Так у многих людей, питающихся раздельно, стал проявляться дефицит важных витаминов и микроэлементов. Кроме того, среди соблюдающих программу питания Шелтона многие скончались. И если фанатично соблюдать раздельное питание, — последствия могут быть крайне губительными», — рассказала фитнес-тренер «Газете.Ru».

Шульга добавила, что сбалансированное питание, дополненное двигательной активностью и достаточными периодами отдыха, является самым безопасным способом коррекции веса.

23 октября врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова рассказала, что некоторые диеты опасны для здоровья. Среди них — кетодиета, сыроедение, диета «Двойка», питьевая и щелочная диеты, которые могут нести серьезные риски для здоровья. Врач отметила, что эти диеты создавались для людей с ограничениями рациона питания по медицинским показаниям и применение их для снижения веса без консультации врача не принесет пользы здоровью.

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