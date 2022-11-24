Около 3,4 млрд рублей направят на проекты в сфере культуры в Оренбуржье

В Оренбургской области в 2023 году на реализацию проектов в сфере культуры направят 3,395 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе заседания регионального заксобрания 24 ноября.

На следующий год запланировано начало капитального ремонт Оренбургского цирка, который после обновления станет круглогодичным, а также создание центра «Эрмитаж-Евразия» на улице Правды и музея современного искусства на Советской в Оренбурге, пишет ИА «Урал56.Ру».

Кроме того, будет спроектирована областная детская филармония. Ее хотят разметить в здании Архиерейского дома на проспекте Коммунаров, являющимся объектом культурного наследия. По словам губернатора Дениса Паслера, подготовительный этап уже завершен, получено заключение историко-архитектурной экспертизы.

Продолжится и восстановление усадьбы Сергея Тимофеевича Аксакова в Бугурусланском районе и работа над созданием музея современного искусства в областном центре, отмечает РИА «Оренбуржье». Часть средств также пойдет на возведение Дома культуры в военном городке Тоцкий-2. Он будет представлять собой полноценный культурный центр с библиотекой, детской школой искусств и пространством для занятий творческих коллективов.

В рамках нацпроекта «Культура» в Оренбургской области продолжится модернизация музеев, библиотек, детских школ искусств, клубов. Всего в бюджете региона на будущий год предусмотрели 3,395 млрд рублей на строительство и ремонт объектов культуры.