Более 200 грузовиков снега вывезли из Челябинска за день

Коммунальные службы Челябинска ликвидируют последствия сильного снегопада, который 24 ноября накрыл город. Проводится очистка дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта от снега и наледи.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на городскую администрацию, за день на специальный полигон с улиц вывезли около 2 тыс. куб. м снега. Власти обратились к местным автомобилистам с просьбой не парковать машины на проезжей части, чтобы не затруднять работы по очистке.

В ночь на пятницу, 25 ноября, на улицы Челябинска выведут 270 единиц техники. В уборке также будут участвовать 136 дорожных рабочих.

Сильный снегопад спрогнозировали в Удмуртии. Осадки прекратятся лишь к выходным.