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Гросси назвал беспрецедентной ситуацию с отключением АЭС на Украине от энергосистемы

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация с отключением всех АЭС на Украине от энергосистемы является беспрецедентной, это вызывает озабоченность
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Ситуация с отключением всех атомных электростанций (АЭС) на Украине от внешнего питания беспрецедентна, заявил 24 ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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По его словам, еще несколько месяцев назад такое развитие сценария было «невообразимым». Глава МАГАТЭ отметил, что это «вызывает глубокую озабоченность».

«Пока мир сконцентрирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе, мы не должны забывать о других атомных объектах в стране», — указал Гросси в видеообращении, размещенном на страницах МАГАТЭ в соцсетях.

Накануне сообщалось об отключении Хмельницкой, Южно-Украинской и Ровенской АЭС от энергосистемы. Как поясняли в украинском «Энергоатоме», отключения связаны с разрушением сетей, в результате чего поставлять энергию некуда. Там также указали, что радиационный фон на трех отключенных АЭС не изменился, показатели находились в норме.

В министерстве энергетики страны также отмечали, что все АЭС Украины и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) были временно обесточены после ударов РФ по энергообъектам страны.

Утром в четверг электроснабжение объектов критической инфраструктуры на Украине было восстановлено.

В Минобороны РФ заявили в свою очередь, что российские войска 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты были поражены.

А представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

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