Страны ЕС отложили переговоры по лимиту цен на нефть из-за разногласий

Страны Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по установлению потолка цен на нефть, сообщает 24 ноября агентство Bloomberg.

Изначально переговоры по этому вопросу должны были возобновиться в четверг, но были отложены из-за разногласий между странами союза.

«Дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами. ‹...› Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже», — сообщает агентство со ссылкой на источники.

Ранее в четверг эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова в беседе с «Известиями» предположила, что страны ЕС целенаправленно затягивают переговоры по введению потолка цен на нефть из России. По ее мнению, страны Европы выигрывают время и продолжают закупаться российским сырьем впрок.

Накануне Bloomberg сообщило, что переговоры Евросоюза о введении предложенного странами G7 ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

В сентябре страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также они заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из России Западу грозит полная остановка поставок из страны. Глава государства отметил, что ЕС не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

Страны ЕС решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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