Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о сохранении конгрессом после выборов поддержки Украины
Спорт
Роналду стал первым забившим на пяти чемпионатах мира футболистом
Мир
В регионе ФРГ отключат горячую воду в офисах депутатов для экономии энергии
Общество
Опубликован список погибших при стрельбе у ТЦ в Крымске
Мир
Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов
Армия
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями
Мир
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
Культура
Редкую магнитофонную запись группы «Кино» продадут на аукционе
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС не становиться «займосоюзом»
Мир
Еврокомиссия призвала страны ЕС массово направить Украине электрогенераторы
Мир
«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить прокачку по «Дружбе»
Мир
Польша предложила создать в своей стране хаб энергетической помощи Украине
Сюжет:

Страны ЕС отложили переговоры по лимиту цен на нефть из-за разногласий

Bloomberg: страны ЕС отложили переговоры по установлению потолка цен на нефть из-за разногласий
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по установлению потолка цен на нефть, сообщает 24 ноября агентство Bloomberg.

Пределовой подход: каким будет потолок цен на российскую нефть
Эксперты не видят оснований для резкого сокращения присутствия РФ на мировом энергетическом рынке

Изначально переговоры по этому вопросу должны были возобновиться в четверг, но были отложены из-за разногласий между странами союза.

«Дипломатам нужно время, чтобы преодолеть разногласия между государствами-членами. ‹...› Переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и позже», — сообщает агентство со ссылкой на источники.

Ранее в четверг эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Елена Зотова в беседе с «Известиями» предположила, что страны ЕС целенаправленно затягивают переговоры по введению потолка цен на нефть из России. По ее мнению, страны Европы выигрывают время и продолжают закупаться российским сырьем впрок.

Накануне Bloomberg сообщило, что переговоры Евросоюза о введении предложенного странами G7 ограничения стоимости российской нефти зашли в тупик. Как написало агентство, Польша и страны Балтии отказались согласовывать потолок цен на топливо из РФ в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

В сентябре страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также они заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин предупредил, что в случае введения ограничения цен на энергоносители из России Западу грозит полная остановка поставок из страны. Глава государства отметил, что ЕС не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

Страны ЕС решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022