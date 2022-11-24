В Индонезии спасатели достали из-под завалов пятилетнего ребенка

Невероятная история спасения произошла в Индонезии. В деревне Награк из-под завалов достали пятилетнего ребенка. Мальчик пробыл под обломками здания два дня после землетрясения, передает телеканал «Известия». Малыш цел и невредим, но сильно слаб от обезвоживания и голода. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в начале недели в районе Чанджур на Западной Яве, очаг залегал на глубине 10 км. Трагедия унесла жизни 271 человека, 100 из них — дети, 40 числятся пропавшими без вести.

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