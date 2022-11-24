Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о сохранении конгрессом после выборов поддержки Украины
Спорт
Роналду стал первым забившим на пяти чемпионатах мира футболистом
Мир
В регионе ФРГ отключат горячую воду в офисах депутатов для экономии энергии
Общество
Опубликован список погибших при стрельбе у ТЦ в Крымске
Мир
Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов
Армия
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями
Мир
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
Культура
Редкую магнитофонную запись группы «Кино» продадут на аукционе
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС не становиться «займосоюзом»
Мир
Еврокомиссия призвала страны ЕС массово направить Украине электрогенераторы
Мир
«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить прокачку по «Дружбе»
Мир
Польша предложила создать в своей стране хаб энергетической помощи Украине

Опубликован список погибших при стрельбе у ТЦ в Крымске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» появился список погибших в результате стрельбы в Крымске 24 ноября. Среди жертв — три человека.

Черный понедельник: неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе
Жертвами нападения стали 15 человек, в том числе 11 детей, пострадало больше 20

Это Бочкарев С. 1969 г.р., Тунгулияди М. 1953 г.р. и Саклис Г. 1983 г.р.

Власти Кубани пообещали оказать помощь семьям погибших при стрельбе и организовать похороны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал соответствующее поручение главе Крымского района Сергею Лесю.

«Сегодня в Крымске произошла трагедия — местный житель устроил стрельбу возле торгового центра. Погибли ни в чем не повинные люди. Приношу искренние соболезнования родным», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Кондратьев также добавил, что пострадавший при стрельбе мужчина находится в больнице, ему оказывают помощь врачи. В случае необходимости подключатся и краевые клиники.

По факту трагедии в СУ СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст. 105 УК РФ).

Ранее в четверг стало известно, что в результате стрельбы в городе Крымск Краснодарского края погибли три человека. Еще один человек пострадал. Среди погибших два работника медицинского центра. Стрельбу устроил 66-летний местный житель, который ранее проиграл суд, после чего стал преследовать бывшую супругу. После стрельбы он покончил с собой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022