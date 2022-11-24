Опубликован список погибших при стрельбе у ТЦ в Крымске

В распоряжении «Известий» появился список погибших в результате стрельбы в Крымске 24 ноября. Среди жертв — три человека.

Это Бочкарев С. 1969 г.р., Тунгулияди М. 1953 г.р. и Саклис Г. 1983 г.р.

Власти Кубани пообещали оказать помощь семьям погибших при стрельбе и организовать похороны. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал соответствующее поручение главе Крымского района Сергею Лесю.

«Сегодня в Крымске произошла трагедия — местный житель устроил стрельбу возле торгового центра. Погибли ни в чем не повинные люди. Приношу искренние соболезнования родным», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Кондратьев также добавил, что пострадавший при стрельбе мужчина находится в больнице, ему оказывают помощь врачи. В случае необходимости подключатся и краевые клиники.

По факту трагедии в СУ СК по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст. 105 УК РФ).

Ранее в четверг стало известно, что в результате стрельбы в городе Крымск Краснодарского края погибли три человека. Еще один человек пострадал. Среди погибших два работника медицинского центра. Стрельбу устроил 66-летний местный житель, который ранее проиграл суд, после чего стал преследовать бывшую супругу. После стрельбы он покончил с собой.