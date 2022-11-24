Польша предложила создать в своей стране хаб энергетической помощи Украине

Польша предложила создать на своей территории хаб энергетической помощи Украине. Об этом сообщила 24 ноября министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

«Мы выступили с таким предложением. <...> Мы умеем это делать на польском и европейском уровне. Наша энергетическая система достаточно похожа на украинскую. Мы понимаем, что им необходимо», — рассказала она журналистам после встречи министров ЕС по вопросам энергетики в Брюсселе.

По ее словам, в задачи такого хаба будет входить сбор информации и материалов, которые можно будет при необходимости оперативно поставить на Украину, чтобы она смогла пережить грядущую зиму и восстановила энергетическую инфраструктуру.

Ранее в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

В этот же день Еврокомиссия (ЕК) призвала страны Евросоюза (ЕС) оказать помощь Украине, массово направляя туда высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность создания в Польше резерва запчастей, которые будут направляться Украине для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры.

Тогда же глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

До этого, 18 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны ЕС, которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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