Два пассажира пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Ижевске

В Ижевске в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали пенсионерка и подросток. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днем 24 ноября около дома 273 по улице Удмуртской. Столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 26, и троллейбус № 2, пишет ИА «Сусанин».

В результате пострадал 14-летний мальчик, находившийся в салоне троллейбуса, и 68-летняя пассажирка автобуса. Подросток и пенсионерка были госпитализированы с различными травмами, уточняет Udm-info.ru.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

23 ноября мусоровоз столкнулся с пассажирским автобусом в Омске. Три человека получили травмы. По предварительным данным, спецтехника сорвалась с тормоза во время разгрузки мусорных контейнеров и выехала на проезжую часть.