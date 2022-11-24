Роналду стал первым забившим на пяти чемпионатах мира футболистом

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира по футболу.

37-летний Роналду 24 ноября вышел на поле в составе сборной в матче против команды Ганы. На 65-й минуте он отличился с пенальти, который сам и заработал.

Ранее Роналду был одним из пяти игроков, забивавших на четырех чемпионатах мира. В этом списке были бразилец Пеле, немцы Мирослав Клозе и Уве Зеелер и аргентинец Лионель Месси. В активе Роналду восемь мячей на чемпионатах мира, а рекордсменом является Клозе — 16 голов.

Ранее Роналду повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира, пишет «Газета.Ru». Он играл на турнирах в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Аналогичного достижения добились мексиканцы Рафаэль Маркес и Антонио Карбахаль, немец Лотар Маттеус и Месси.