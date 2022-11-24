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Вандалы вновь разломали качели и тренажеры в парках Нижнего Тагила

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В Нижнем Тагиле от рук вандалов в очередной раз пострадали качели и тренажеры в парках. Об этом ТагилСити.ру сообщили в управлении горхозяйством.

Повреждения качелей и тренажеров зафиксированы в экопарке на Муринских прудах, в парке Победы на Гальянке. Кроме того, пострадала детская площадка на Гвардейском бульваре.

«Обычно вандалы портят имущество втихаря, и лица под камеры видеонаблюдения они не подставляют. А приставить полицейского к каждым качелям, к каждой скамейке — это нереально. Речь идет больше о воспитании и культуре жителей Нижнего Тагила», — рассказала главный специалист сектора благоустройства управления горхозяйством Нижнего Тагила Алена Ковязина.

В этот раз заявление в правоохранительные органы написано не было. Собеседница агентства отметила, что обычно управление обращается в полицию в случаях воровства городского имущества.

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