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Лукашенко допустил причастность США к расстрелу российских военнопленных на Украине

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 24 ноября, допустил причастность США к расстрелу российских военнопленных на Украине.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Что решала казнь российских ребят? <…> Они (украинские власти. — Ред.) делают всё для эскалации, и это настораживает. <…> Это говорит о том, что их за одно место американцы сильно держат», — сказал в интервью Лукашенко, видеофрагмент которого приводит Telegram-канал «Пул первого».

Белорусский лидер добавил, что самостоятельные умные люди так не поступают.

В этот же день Лукашенко подчеркнул, что США не хотят идти ни на какие мирные переговоры по Украине, их волнует только опасность ядерного конфликта.

Ранее в одном из украинских Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором видны тела российских пленных солдат. Военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка Сватовского района Луганской Народной Республики (ЛНР).

18 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову военнопленных. В военном ведомстве подчеркнули, что это «распространенная практика» ВСУ. Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

21 ноября бывший боец ВСУ заявил о сотрудничестве бригады, расстрелявшей пленных, с НАТО. В свою очередь, американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак заявила, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва сама займется поисками украинских военных, убивших российских пленных. Он также добавил, что Россия готова к международному расследованию преступления, если оно будет эффективно.

Позже один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке был ликвидирован.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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