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Путин посоветовал Грефу следить за возможными потерями «Сбера»

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Президент России Владимир Путин посоветовал главе «Сбера» Герману Грефу внимательнее следить за возможными потерями.

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Так, в ходе конференции «Сбера» по искусственному интеллекту Греф представил для выступления сотрудника Института искусственного интеллекта Семена Буденного.

«Семен Буденный? Не Семен Михайлович?» — уточнил Путин, проведя параллель с советским полководцем.

Греф в ответ сказал, что ученый является его родственником. Однако спикер конференции эту информацию опроверг.

«Нет? Значит, меня обманули, сказали, что родственник», — отреагировал глава «Сбера».

«Нехорошо, когда руководителя «Сбера» обманывают. Внимательно следите за возможными потерями», — указал Путин.

2 марта Греф заявил, что «Сбер» сохранит надежность независимо от внешних условий, так как в последние годы кредитная организация обеспечила запас прочности и накопила опыт.

В тот же день банк сообщил о решении уйти с европейского рынка. Как указали в кредитной организации, дочерние банки столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности своих сотрудников. При этом в «Сбере» заверили, что активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.

«Сбер» находится под санкциями Запада, которые были введены на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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