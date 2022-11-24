Трещина увеличилась на поверхности Астраханского моста в Волгограде

В центре Волгограда на Астраханском мосту заметно увеличилась трещина, образовавшаяся на проезжей части. На это обратили внимание местные активисты. Куски асфальта крошатся под колесами автомобилей.

По словам общественника Максима Гелунова, которые приводит ИА «НовостиВолгограда.Ру», в районе трещины появились выбоины.

Горожане пишут в соцсетях, что накануне из дорожного покрытия торчал кусок асфальта и бил проезжающие машины. Сегодня, 24 ноября, выбоина превратилась в небольшую яму.

Агентство напоминает, что в городской администрации обещали устранить повреждения в самое ближайшее время. Специалисты уже обследовали мост. Работы проведет подрядчик по гарантии.