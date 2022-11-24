Путин заявил о необходимости улучшать характеристики военной техники

Президент России Владимир Путин , выступая на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил 24 ноября, поставил задачу увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее качество.

«Важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции, именно поэтому так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту технику», — сказал президент.

При этом он отметил, что в связи со специальной военной операцией РФ по защите Донбасса не нужно вводить экстраординарных мер, но необходимо наладить четкую, скоординированную работу.

«Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечить в том числе наши вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции», — подчеркнул глава государства.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Он отметил, что по каждому элементу экипировки ВС РФ должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует. Также президент подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Ранее, 25 октября, российский лидер заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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