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Франция и Великобритания поругались из-за позиции Макрона по новому генсеку НАТО

Express: Франция и Великобритания разругались из-за позиции Макрона по НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard
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Президент Франции Эммануэль Макрон навлек на себя гнев британских депутатов после того, как стало известно о его планах заблокировать назначение министра обороны королевства Бена Уоллеса генсеком НАТО. Как пишет 24 ноября газета Daily Express, депутаты британского парламента от этой идеи пришли в ярость.

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Издание сообщило, что французский лидер планирует использовать свое право вето при назначении любого кандидата от Великобритании или Турции на пост генерального секретаря альянса.

«Англофобия Макрона разочаровывает, но он, по крайней мере, последователен», — отреагировал на новость депутат от Консервативной партии Эндрю Бриджен.

Другой депутат-консерватор отметил, что позиция Парижа вызывает вопросы к премьер-министру Британии Риши Сунаку, назвавшему Макрона другом.

«Я думаю, эта роль отлично подойдет Уоллесу, если это то, что он хочет», — подытожил зампредседателя Европейской исследовательской группы Дэвид Джонс.

4 ноября газета The New York Times назвала возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга. Среди них может быть вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд. Другими кандидатами на этот пост являются премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Также газета указала, что от Великобритании, возможно, будет выдвигаться действующий министр обороны страны Бен Уоллес.

Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО истечет следующей осенью, из-за чего уже сейчас начинается борьба за вступление в должность другого кандидата.

Ранее, в марте, страны НАТО продлили мандат Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года. Тогда Столтенберг указал на крупнейший кризис безопасности в мире и подчеркнул важность сохранять единство альянса.

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