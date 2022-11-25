Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Кубок России. «Зенит» – «Спартак»

В выходные российский футбол завершит для себя 2022 год. После заключительного шестого тура группового этапа Кубка России команды уйдут на зимнюю паузу до марта. Напоследок зрителям доведется увидеть самое принципиальное противостояние РПЛ между двумя лидерами нынешнего чемпионата страны. Встречаются петербургский «Зенит» и московский «Спартак», которые также еще не решили все вопросы с итоговыми местами в своей группе в Кубке, поэтому матч имеет и соревновательную интригу.

27 ноября, 16:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Биатлон

Кубок России. Первый этап

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В отечественном биатлоне сезон только начинается. В отсутствие международных соревнований главным турниром становится Кубок России, первый этап которого уже в четверг стартовал в Ханты-Мансийске. В субботу пройдет гонка преследования, а в воскресенье — эстафета. Помимо наших биатлонистов выступят и белорусы, от которых приедет олимпийская чемпионка – 2018 Динара Алимбекова. У мужчин главными звездами на этапе считаются призеры Олимпийских игр Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Евгений Гараничев.

26 ноября, гонка преследования: 08:45, мужчины; 11:45, женщины. 27 ноября, эстафета: 09:00, мужчины; 12:00, женщины. Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко (Ханты-Мансийск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Фигурное катание

Гран-при России. Шестой этап

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В условиях отстранения от международных соревнований российские фигуристы в нынешнем сезоне соревнуются только между собой. И в ближайшие выходные завершится основная часть Гран-при России — последний, шестой этап, который состоится в Перми. Как обычно, среди участников будет несколько мегазвезд, благодаря которым отечественное фигурное катание не сильно пострадало даже после бана. В парах выступят чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, у мужчин на лед выйдет победитель прошлогоднего командного ЧМ Евгений Семененко, а главным событием станет появление в женском одиночном катании чемпионки мира – 2015 Елизаветы Туктамышевой.

26 ноября, короткие программы: 11:30, танцы на льду; 13:00, женщины; 15:15, спортивные пары; 16:30, мужчины. 27 ноября, произвольные программы: 11:00, танцы на льду; 12:45, женщины; 14:45, спортивные пары; 16:15, мужчины. УДС «Молот» (Пермь). Прямые трансляции на Первом канале и сайте Первого канала

Плавание

Чемпионат России

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В казанском 25-метровом бассейне проходит национальное первенство, медали которого разыгрываются в рамках международных «Игр дружбы». Они стали главной альтернативой в водных видах спорта чемпионата мира и Европы. Нынешний чемпионат России уже отметился успехом двукратного призера Олимпийских игр – 2020 в Токио Климента Колесникова. Он установил мировой рекорд на дистанции 50 м, державшийся с 2014 года. Пока неясно, будет ли он зафиксирован FINA, но это событие уже приковало к внутрироссийскому первенству внимание не только наших зрителей. В пятницу чемпионат России завершится. В последний день турнира помимо Колесникова выступит еще одна звезда отечественного плавания — двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов.

25 ноября: 09:00, предварительные заплывы; 17:00, полуфиналы и финалы. Дворец водных видов спорта (Казань). Прямые трансляции на «Матч! Страна» и «Матч! Планета»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» – «Автомобилист», «Салават Юлаев» – «Металлург»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Сезон в КХЛ подходит к своей середине. Часть клубов уже сыграли больше половины матчей регулярного чемпионата, а другая часть перейдет за экватор до конца ноября. При этом интрига в разных частях таблицы только обостряется. Особенно в Восточной конференции, где в ближайшие дни интересны будут два домашних матча уфимского «Салавата Юлаева», который сначала примет у себя лидирующий на Востоке екатеринбургский «Автомобилист», а затем — идущий вторым магнитогорский «Металлург».

25 ноября, 17:00. 27 ноября, 14:30. «Уфа Арена» (Уфа). Прямые трансляции на «КХЛ Прайм»