Футболист сборной Камеруна рассказал о реакции организаторов ЧМ на флаг России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, сыгравший в бутсах с изображением флага России в матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу против команды Швейцарии, рассказал 24 ноября о реакции организаторов мероприятия.

Ондуа имеет российское гражданство. Он родился в Камеруне, но с детства жил в России.

«Нет, никто из организаторов не обращал мое внимание на флаг России на бутсах. Это нельзя убрать от меня. Потому что я чувствую себя и камерунцем, и русским», — рассказал он «РИА Новости».

В матче Ондуа вышел на замену на 68-й минуте. Сборная Камеруна уступила команде Швейцарии со счетом 0:1.

Как отмечает «Газета.ru», спортсмен прошел молодежные школы московских ЦСКА и «Локомотива».

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. В стыковых матчах сборная РФ должна была играть с Польшей. В случае победы российская команда могла бы сыграть на своем поле с победителем пары Швеция – Чехия.

Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации Москвы по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022, пишет «Спорт-Экспресс».