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В Москве прошла первая конференция Diversity & Inclusion по вопросам невидимой инвалидности в РФ.
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В Москве прошла первая конференция Diversity & Inclusion по вопросам невидимой инвалидности в РФ.

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24 ноября 2022 года состоялась первая в России конференция Diversity & Inclusion по вопросам невидимой инвалидности. Мероприятие прошло в онлайн- и офлайн-форматах. В конференции приняли участие представители крупных компаний-работодателей и пациентских сообществ, медицинские специалисты, юристы, карьерные консультанты.

Конференция состояла из трех блоков:

Дискуссионная панель. Проблематика «невидимой инвалидности»

Опыт трудоустройства людей с инвалидностью.

Обсуждение. Новые вызовы в работе с человеческими ресурсами

Спикер первой сессии — Елена Мартынова, со-основатель инклюзивного проекта Everland отметила, что повышение общей толерантности в коллективах и внимание к тому, что каждый человек, так или иначе, может чувствовать себя плохо — это то, на чем стоит сфокусироваться. Это первый шаг к тому, чтобы изменить отношение к невидимой инвалидности, ведь право говорить или не говорить о своей болезни — это право человека.

Екатерина Котова, управляющий консультант рекрутинговой компании Get experts, поделилась самыми актуальными данными по внедрению политик разнообразия и инклюзии в российских компаниях. «Когда человек с инвалидностью чувствует, что с командой можно этим поделиться, он обязательно расскажет. После этого процессы, которые можно перестроить, перестраиваются, анализируется работает это или нет и дальше постепенно происходит адаптация. И это нормально. Что-то меняется и перестраивается, но дальше все будут работать вместе, стремиться к тем высоким показателям, которые важны».

Спикер второй сессии — Екатерина Трунова, руководитель отдела привлечения персонала BIOCAD, рассказала о запуске совместного карьерного проекта с Фондом борьбы с лейкемией по теме невидимой инвалидности: «В рамках данного проекта мы говорим о том, как правильно составить резюме, как подготовиться к собеседованию, какие навыки стоит сегодня развивать, чтобы иметь преимущество на рынке труда, а также о том, что делать, если кто-то столкнулся с дискриминацией на работе».

Спикер третьей сессии — Светлана Пороскова, карьерный консультант и коуч отметила, что важно не выделять людей с особенностями в отдельную категорию. Наоборот, важно показывать, что они обычные люди, особенно в трудные времена. «Те, кто сейчас переживает сложности, должны иметь возможность быть принятым в том коллективе, в той группе, в которой они есть. Чем меньше мы будем подчеркивать инвалидность, тем этим людям будет легче адаптироваться», — заявила она.

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