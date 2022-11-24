В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. Жителям нескольких районов города были слышны два взрыва. Подробности позже», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что украинские боевики 23 ноября нанесли 16 артиллерийских ударов по береговой линии города Каменка-Днепровская в Запорожской области.

22 ноября Рогов заявил, что в Запорожской области готовы отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заверил, что в регионе возведена надежная линия обороны.

За день до этого Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав РФ по итогам референдума.

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