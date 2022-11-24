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Байден заявил о сохранении конгрессом после выборов поддержки Украины
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Байден заявил о сохранении конгрессом после выборов поддержки Украины

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Фото: Getty Images/ Anna Moneymaker
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По итогам промежуточных выборов конгресс США сохраняет достаточную поддержку по вопросу выделения финансовой помощи для Украины. Об этом 24 ноября заявил американский президент Джо Байден.

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Он указал на то, что сейчас «совсем не время» отворачиваться от Киева.

«Во время последних выборов у нас было много обсуждений на тему того, собирается ли новый состав [конгресса] продолжать поддерживать Украину. Я всё еще считаю, что там сохраняется достаточно поддержки», — отметил американский лидер в беседе с журналистами из пула Белого дома.

Накануне в Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сообщалось, что в новый, 26-й по счету пакет военной помощи Украине от США войдет военная техника и боеприпасы на сумму до $400 млн.

В тот же день Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины.

16 ноября стало известно, что Республиканская партия США, выступающая за снижение помощи Украине, набрала 218 мест, необходимых для получения большинства в палате представителей американского конгресса.

15 ноября американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины. Келлог также уверен, что наступление зимы даст российским военным преимущество, так как это позволит им перегруппироваться.

В тот же день конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что США должны немедленно сократить военную и экономическую помощь Украине. Он также призвал начать расследование по расходованию Киевом уже отправленных американской стороной средств.

Ранее, 11 ноября, бывшая помощница сенатора от американского штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон отметила, что власти США должны сократить объемы помощи, предоставляемой Украине, и направить ресурсы на потребности граждан страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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