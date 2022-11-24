В регионе ФРГ отключат горячую воду в офисах депутатов для экономии энергии

Парламент федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в целях экономии энергии принял решение навсегда отключить горячую воду в офисах депутатов и сотрудников. Об этом 24 ноября сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо председателя регионального парламента Андре Купера.

Согласно документу, проточные водонагреватели тратят слишком много энергии. Отказавшись от них, местный парламент сэкономил бы 370 тыс. кВт·ч в год. Так как проточные водонагреватели не могут быть постоянно отключены по гигиеническим причинам, то, по словам Купера, их демонтируют, пишет ТАСС.

Кроме того, Купер отметил, что в ближайшие годы на крышах парламента установят солнечные батареи.

Накануне Bloomberg узнало о заканчивающихся способах экономии газа у немецких компаний.

В конце октября немецкие СМИ сообщили, что жители Германии пожаловались на распространение плесени из-за отключения отопления.

В сентябре лидер консервативного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в Германии существует риск полной перегрузки энергосистемы в начале следующего года.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации на Украине в конце февраля.

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