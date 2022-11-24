Туристку из Турции задержали с валютой на 2 млн рублей в Минводах

В аэропорту Минвод задержали туристку, прилетевшую из Турции. Таможенники нашли в ее дамской сумочке пакет с деньгами. Женщина пыталась незаконно провезти более 2 млн в рублевом эквиваленте.

Как уточняет NewsTracker, в пакете находилось €30 тыс., более $1 тыс. и 2 тыс. гривен. Для прохождения таможенного контроля туристка выбрала «зеленый» коридор, который предполагает провоз не более 10 тыс. в долларах или евро без обязательного письменного декларирования.

По словам туристки, она плохо разбирается в таможенном законодательстве, а потому ничего не знала о том, что денежные средства необходимо декларировать.

В итоге валюту у женщины изъяли и возбудили уголовное дело за контрабанду наличных средств.