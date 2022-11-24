Малярный цех с краской и автомобилями загорелся на севере Москвы
На севере Москвы пожар произошел в малярном цеху с краской и автомобилями. Об этом телеканалу «360» сообщил источник.
По его данным инцидент произошел ранее 24 ноября на Путейской улице. Факт пожара подтвердили в столичном главке МЧС.
По предварительным данным, находившиеся в цеху люди самостоятельно эвакуировались. В помещении зафиксировали открытое горение.
В МЧС отметили, что площадь пожара составляет порядка 30 кв. м.
Ранее 24 ноября сообщалось, что в Балашихе произошел пожар в нежилых строениях на Носовихинском шоссе. Огонь перекинулся на деревянные склады. 15 человек были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений.