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Малярный цех с краской и автомобилями загорелся на севере Москвы

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На севере Москвы пожар произошел в малярном цеху с краской и автомобилями. Об этом телеканалу «360» сообщил источник.

По его данным инцидент произошел ранее 24 ноября на Путейской улице. Факт пожара подтвердили в столичном главке МЧС.

По предварительным данным, находившиеся в цеху люди самостоятельно эвакуировались. В помещении зафиксировали открытое горение.

В МЧС отметили, что площадь пожара составляет порядка 30 кв. м.

Ранее 24 ноября сообщалось, что в Балашихе произошел пожар в нежилых строениях на Носовихинском шоссе. Огонь перекинулся на деревянные склады. 15 человек были эвакуированы до прибытия пожарных подразделений.

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