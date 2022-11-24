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На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки

Поезд Краматорск – Киев с 400 пассажирами пробыл в пути почти сутки вместо семи часов
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Фото: t.me/UkrzalInfo
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На Украине более 400 пассажиров скоростного поезда Краматорск – Киев провели в пути почти сутки вместо семи часов. Об этом 24 ноября сообщила компания «Украинские железные дороги» в своем Telegram-канале.

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«Более 400 пассажиров рейса Интерсити+ № 711 из Краматорска, проведших в пути почти сутки, наконец прибыли в Киев», — говорится в публикации.

Причины происшествия в сообщении не указаны, однако серьезные задержки также произошли в графике и других поездов. Отмечается, что два состава задерживаются больше чем на 13 часов, а еще 50 — на час и более.

Накануне министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.

В этот же день глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

22 ноября глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ объявил 24 февраля.

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