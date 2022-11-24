В США производитель оружия вернул на работу пенсионеров для наращивания производства

Американской компании Raytheon Technologies для увеличения выпуска зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger пришлось вернуть на работу пенсионеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal в своей статье от 24 ноября.

США не заказывало производство комплексов Stinger с 2008 года.

В публикации отмечается, что это не единичный случай. Крупнейшим западным производителям оружия приходится наращивать свои производства для удовлетворения спроса, возникшего из-за конфликта на Украине.

Также концерн Lockheed Martin с начала спецоперации России на Украине вдвое увеличил производство противотанковых комплексов Javelin. Кроме того, планируется на 60% увеличить выпуск реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним.

В свою очередь, компания L3Harris, производящая беспилотники, комплексы слежения и спецоборудование, получила от Пентагона заказ на сумму $200 млн специально для Украины.

Получить ряд крупных контрактов в следующем году, по данным издания, намерен и немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Для реализации этих заказов концерн уже приобрел испанскую фирму Expal Systems S.A., которая специализируется на производстве взрывчатых веществ. Отмечается, что на фоне ожидания крупных заказов акции концерна с января 2022 года выросли на 115%.

Накануне США сообщили о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В тот же день президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого, 16 ноября, стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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