Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о сохранении конгрессом после выборов поддержки Украины
Пресс-релизы
В Москве прошла первая конференция Diversity & Inclusion по вопросам невидимой инвалидности в РФ.
Мир
В регионе ФРГ отключат горячую воду в офисах депутатов для экономии энергии
Мир
В США производитель оружия вернул на работу пенсионеров для наращивания производства
Мир
Во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона
Армия
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями
Мир
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
Культура
Редкую магнитофонную запись группы «Кино» продадут на аукционе
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС не становиться «займосоюзом»
Мир
Еврокомиссия призвала страны ЕС массово направить Украине электрогенераторы
Мир
«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить прокачку по «Дружбе»
Мир
Лукашенко заявил о нежелании США переговоров по Украине
Сюжет:

В США производитель оружия вернул на работу пенсионеров для наращивания производства

Производителю ракетных комплексов Stinger в США пришлось вернуть пенсионеров на работу
0
Фото: Global Look Press/ ABACA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американской компании Raytheon Technologies для увеличения выпуска зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger пришлось вернуть на работу пенсионеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal в своей статье от 24 ноября.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

США не заказывало производство комплексов Stinger с 2008 года.

В публикации отмечается, что это не единичный случай. Крупнейшим западным производителям оружия приходится наращивать свои производства для удовлетворения спроса, возникшего из-за конфликта на Украине.

Также концерн Lockheed Martin с начала спецоперации России на Украине вдвое увеличил производство противотанковых комплексов Javelin. Кроме того, планируется на 60% увеличить выпуск реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасов к ним.

В свою очередь, компания L3Harris, производящая беспилотники, комплексы слежения и спецоборудование, получила от Пентагона заказ на сумму $200 млн специально для Украины.

Получить ряд крупных контрактов в следующем году, по данным издания, намерен и немецкий оборонный концерн Rheinmetall. Для реализации этих заказов концерн уже приобрел испанскую фирму Expal Systems S.A., которая специализируется на производстве взрывчатых веществ. Отмечается, что на фоне ожидания крупных заказов акции концерна с января 2022 года выросли на 115%.

Накануне США сообщили о новом пакете военной помощи Украине, в который, помимо прочего, вошли дополнительные боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В тот же день президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого, 16 ноября, стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022