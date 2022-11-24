Диетолог рассказал об опасности полезных продуктов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что некоторые даже самые правильные продукты могут быть вредны для здоровья.

В беседе с «ФедералПресс» в четверг, 24 ноября, специалист уточнил, что если у человека имеются хронические заболевания, то для поддержания организма ему требуется определенная диета.

В частности, при язве желудка пациенту противопоказана капуста. Красное же мясо способно ускорить процессы старения у пожилых людей, но может повысить уровень железа в организме у молодого человека, отмечает телеканал «360».

Кроме того, по словам диетолога, негативно отразиться на здоровье могут некоторые витамины, которые человек принимает без назначения врача, например селен.

Гинзбург добавил, что продукты глубокой переработки могут быть богаты трансжирами и конечными продуктами глитирования. Тушеное и жареное мясо тоже отличается по своему составу. Хищная рыба накапливает ртуть. В этом случае, отметил диетолог, нужно потреблять очищенные жирные кислоты.

23 ноября врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что жирная пища, в частности сало, может стать причиной неинфекционного гепатита. Врач посоветовала относиться к салу как к деликатесу. В таком случае удастся избежать поражения печени. Кроме того, диетолог отметила, что этот продукт нельзя употреблять каждый день, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В мае Михаил Гинзбург заявил, что крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней. По его словам, крабовые палочки, так же как колбасы и сосиски, относятся к группе продуктов глубокой переработки, которые содержат большое количество химических добавок, отмечает телеканал «Звезда». Врач добавил, что потребление таких продуктов повышает вероятность развития онкологии, сердечно-сосудистых патологий.