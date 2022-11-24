Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о сохранении конгрессом после выборов поддержки Украины
Пресс-релизы
В Москве прошла первая конференция Diversity & Inclusion по вопросам невидимой инвалидности в РФ.
Мир
В регионе ФРГ отключат горячую воду в офисах депутатов для экономии энергии
Мир
В США производитель оружия вернул на работу пенсионеров для наращивания производства
Мир
Во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона
Армия
Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевом и Норвежским морями
Мир
На Украине поезд с 400 пассажирами застрял в пути почти на сутки
Культура
Редкую магнитофонную запись группы «Кино» продадут на аукционе
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС не становиться «займосоюзом»
Мир
Еврокомиссия призвала страны ЕС массово направить Украине электрогенераторы
Мир
«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить прокачку по «Дружбе»
Мир
Лукашенко заявил о нежелании США переговоров по Украине

Диетолог рассказал об опасности полезных продуктов

Диетолог Гинзбург объяснил, в каких случаях некоторые правильные продукты могут навредить
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что некоторые даже самые правильные продукты могут быть вредны для здоровья.

Застольный враг: как снизить вред от новогоднего ужина
Диетологи советуют поосторожничать с оливье, селедкой под шубой и даже мандаринами

В беседе с «ФедералПресс» в четверг, 24 ноября, специалист уточнил, что если у человека имеются хронические заболевания, то для поддержания организма ему требуется определенная диета.

В частности, при язве желудка пациенту противопоказана капуста. Красное же мясо способно ускорить процессы старения у пожилых людей, но может повысить уровень железа в организме у молодого человека, отмечает телеканал «360».

Кроме того, по словам диетолога, негативно отразиться на здоровье могут некоторые витамины, которые человек принимает без назначения врача, например селен.

Гинзбург добавил, что продукты глубокой переработки могут быть богаты трансжирами и конечными продуктами глитирования. Тушеное и жареное мясо тоже отличается по своему составу. Хищная рыба накапливает ртуть. В этом случае, отметил диетолог, нужно потреблять очищенные жирные кислоты.

23 ноября врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что жирная пища, в частности сало, может стать причиной неинфекционного гепатита. Врач посоветовала относиться к салу как к деликатесу. В таком случае удастся избежать поражения печени. Кроме того, диетолог отметила, что этот продукт нельзя употреблять каждый день, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В мае Михаил Гинзбург заявил, что крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней. По его словам, крабовые палочки, так же как колбасы и сосиски, относятся к группе продуктов глубокой переработки, которые содержат большое количество химических добавок, отмечает телеканал «Звезда». Врач добавил, что потребление таких продуктов повышает вероятность развития онкологии, сердечно-сосудистых патологий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022