Акцию «ЭкоСбор» проведут в Орле

В Орле проведут очередную социальную экологическую акцию по раздельному сбору мусора «ЭкоСбор». Жителям города дадут возможность избавиться от накопившегося мусора, сдав его на переработку.

Как пишет InfoOrel.ru, сдавать можно макулатуру, книги для книжных домиков, флаконы от шампуней, канистры от молока и масла, ПЭТ-бутылки. Принимаются алюминиевые банки, пакеты из магазинов и пакеты-майки.

В рамках акции организовано несколько пунктов приема, в том числе в микрорайонах Болховский, Зареченский, на Комсомольской площади, у памятника металлургам «Алеша».

Деньги, которые поступят от сдачи вторсырья, будут направлены на поддержку благотворительной программы «Ты не один». В ее рамках оказывается помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.