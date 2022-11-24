Дорогу Нестрино – Остров отремонтировали в Псковской области

В Псковской области запланирован ремонт участка автодороги Нестрино – Остров. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Протяженность участка составляет 7 км, он проходит по территории Порховского района. Данный отрезок является важной транспортной артерией для местных жителей, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта.

Контракт на работы заключен с АО «Буер». Его стоимость составила свыше 155 млн рублей. Дорожники должны восстановить покрытие, укрепить обочины, отремонтировать мост через реку Веретенька, обустроить остановки общественного транспорта, привести в порядок пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы и выполнить ряд других необходимых работ.

Полностью завершить ремонт и сдать объект планируется в августе 2023 года.