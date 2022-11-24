Привокзальную площадь отремонтировали на станции Калуга-2

На железнодорожной станции Калуга-2 завершили ремонт Привокзальной площади и улицы Привокзальной. Об этом сообщает горуправа Калуги.

Объекты отремонтировали сотрудники управления горхозяйства. На участке уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары, установили остановку общественного транспорта.

Кроме того, на площади обустроили три новых пешеходных перехода, а в районе дома 9 по улице Привокзальной установили знак «Остановка запрещена», пишет газета «Весть». Предполагается, что принятые меры ограничат парковку грузового транспорта. Таким образом, в районе снизится уровень шума и загазованности.

Изначально работы были запланированы на 2023 год, провести их раньше срока позволили благоприятные погодные условия.