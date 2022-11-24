Очевидцы рассказали подробности о стрельбе в Крымске

Очевидцы трагедии в Крымске поделились с «Известиями» подробностями стрельбы, в результате которой 24 ноября погибли три человека. Стрелявший свел счеты с жизнью.

Одна из женщин рассказала, что в момент происшествия были слышны женские крики с просьбами о помощи. Также преступник прострелил несколько машин рядом с ТЦ.

«Я в окно выглянула, он уже лежал. Я услышала опять выстрелы и крик, там раненый, кажется, был», — рассказала жительница Крымска.

О стрельбе в городе ранее в четверг сообщили очевидцы, заснявшие произошедшее. Инцидент произошел около торгового центра «Славянский» по улице Синева. На кадрах видно, что мужчина выстрелил из оружия несколько раз.

По предварительной информации, преступник ранее проиграл суд бывшей жене, после чего стал ее преследовать. Один из прохожих пытался помочь женщине, однако был застрелен.