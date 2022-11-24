Еврокомиссия призвала страны ЕС массово направить Украине электрогенераторы

Еврокомиссия (ЕК) призвала страны Евросоюза (ЕС) оказать помощь Украине, массово направляя туда высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы. Об этом заявила 24 ноября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам неформальной встречи европейских министров энергетики.

«Мы просим страны — члены ЕС снова предоставить помощь Украине. Первым приоритетом являются высоковольтные трансформаторы и генераторы. Еврокомиссия окажет помощь в их доставке в конкретные регионы страны», — цитирует ее ТАСС.

Отмечается, что в начале встречи министр энергетики Украины Герман Галущенко вышел на связь удаленно и сообщил «о критическом состоянии энергетической инфраструктуры страны».

Накануне, 23 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов. Об этом он сказал по видеосвязи, принимая участие в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину.

По его словам, проект европейских стран может помочь украинцам «пережить самую сложную зиму в современной истории страны». Он указал, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, в частности автотрансформаторы, автоматические выключатели, реле и разрядники.

Кроме того, газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность создания в Польше резерва запчастей, которые будут направляться Украине для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры.

22 ноября глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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