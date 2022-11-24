«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить прокачку по «Дружбе»

«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить прокачку по нефтепроводу «Дружба», так как электроэнергия на станцию Броды уже подается. Об этом 24 ноября заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Сейчас подача электроэнергии, по словам украинской стороны, на НПС (насосно-перекачивающая станция. — Ред.) Броды восстановлена, и они готовятся возобновить прокачку», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день из-за перебоев с электроэнергией была прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию.

Накануне прокачка нефти по «Дружбе» также останавливалась, но спустя несколько часов ее удалось возобновить.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, в разных частях страны наблюдались перебои с электроснабжением.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.